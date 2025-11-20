С зарплаты руководителя меньше МРОТ с 2026 года нужно платить взносы, а платить саму зарплату не обязательно
С 2026 года нужно будет платить страховые взносы исходя из МРОТ, если зарплата руководителя меньше этой суммы или вообще не начисляется.
Директор и единственный учредитель ООО при этом может вообще не получать зарплату, а только дивиденды. И поправки в НК не вводят обязанностей по выплате зарплаты руководителю.
Речь в поправках о том, что вводится обязанность платить взносы, если начисленный доход у руководителя менее МРОТ, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
В п. 1 ст. 421 НК добавят норму о том, что если за месяц сумма выплат физлицу, являющемуся единоличным исполнительным органом компании, составляет меньше МРОТ, то для расчета страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении этого физлица сумма выплат принимается равной МРОТ.
За неполный месяц величина определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых учредитель осуществлял свои полномочия.
То есть взносы надо платить с МРОТ, а платится зарплата или нет – налоговую интересовать не будет.
