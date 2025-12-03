ФНС разъяснила, как наследникам платить имущественные налоги
Земельный налог или налог на имущество нужно уплачивать со дня открытия наследства. И независимо от того, когда объекты недвижимости были зарегистрированы в ЕГРН на наследника.
Транспортный налог нужно уплачивать со дня госрегистрации транспортного средства уполномоченным органом на имя наследника.
«Право собственности на унаследованные объекты недвижимости и транспортные средства возникает у наследника со дня открытия наследства (даты смерти наследователя)», — сказано на сайте ФНС.
Налоговики предупреждают: если наследодатель не исполнил обязательства по налоговому уведомлению, наследнику придется погасить эту задолженность в пределах стоимости унаследованного имущества.
