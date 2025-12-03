😲 Для перехода на АУСН с 01.01.2026 не обязательно подавать заявление до 31 декабря. Можно позже

Подать заявление о переходе на АвтоУСН можно до 12 января 2026 года включительно. Крайний срок переносится из-за того, что последний день выпал на новогодние праздники.

С 1 января 2026 года в Самарской области начнет действовать специальный налоговый режим АУСН, поэтому местные жители стали спрашивать в чате ФНС, как на него можно перейти.

Налоговики объяснили, что для применения АУСН с 1 января 2026 года не обязательно подавать заявление о переходе до 31 декабря 2025 года (касается всех регионов РФ). По общему правилу НК, последний день срока переносится, если дата выпадает на выходной или госпраздник.

31 декабря 2025 — выходной день, следовательно заявление в налоговую можно подать до 12 января 2026 года включительно (первый рабочий день). Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.