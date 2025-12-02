👍 Расчеты проще с новыми калькуляторами от «Клерка»
У «Клерка» появились калькуляторы, которые помогут сделать быстрый расчет в разных жизненных и рабочих ситуациях. Достаточно просто ввести данные и нажать кнопку «Рассчитать».
Список новых калькуляторов от «Клерка»:
Калькулятор
Зачем нужен
Кому пригодится
Позволяет вычислить пени за просрочку и штрафы за нарушение условий контракта по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ.
Бухгалтеру, специалисту по закупкам, директору, предпринимателю, юристу
Позволяет определить дату, прибавляя или вычитая выбранное количество дней (в том числе только рабочих), недель, месяцев или лет от заданной даты.
Бухгалтеру, кадровику, руководителю, предпринимателю, юристу, менеджеру по продажам и не только
Онлайн-калькулятор дробей для сложения, вычитания, умножения и деления обыкновенных и смешанных дробей с пошаговым решением.
Для всех
Рассчитает изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.
Для всех
Для тех, кто хочет планировать свое финансовое будущее и заранее позаботиться о стабильном доходе после выхода на пенсию. Сравните различные варианты накоплений на пенсию и выберите наиболее подходящий.
Для всех
Позволяет быстро определить индекс массы тела (ИМТ, англ. BMI). Показатель рассчитывается на основе роста и веса и помогает понять, насколько ваш вес находится в пределах нормы.
Для всех
Калькулятор поможет рассчитать проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате.
Бухгалтеру, руководителю, юристу, предпринимателю и любым физлицам
