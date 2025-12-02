ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем →
Бухгалтеры

👍 Расчеты проще с новыми калькуляторами от «Клерка»

Мы запустили сразу несколько полезных онлайн-калькуляторов. Позаботились не только о бухгалтерах: любой теперь может просчитать на сайте варианты накопления на пенсию, индекс массы тела или проценты за невовремя возвращенный долг.

У «Клерка» появились калькуляторы, которые помогут сделать быстрый расчет в разных жизненных и рабочих ситуациях. Достаточно просто ввести данные и нажать кнопку «Рассчитать».

Список новых калькуляторов от «Клерка»:

Калькулятор

Зачем нужен

Кому пригодится

Калькулятор неустойки (пени и штрафов) по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Позволяет вычислить пени за просрочку и штрафы за нарушение условий контракта по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ.

Бухгалтеру, специалисту по закупкам, директору, предпринимателю, юристу

Онлайн-калькулятор дней

Позволяет определить дату, прибавляя или вычитая выбранное количество дней (в том числе только рабочих), недель, месяцев или лет от заданной даты.

Бухгалтеру, кадровику, руководителю, предпринимателю, юристу, менеджеру по продажам и не только

Калькулятор дробей

Онлайн-калькулятор дробей для сложения, вычитания, умножения и деления обыкновенных и смешанных дробей с пошаговым решением.

Для всех

Калькулятор инфляции

Рассчитает изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.

Для всех

Калькулятор вариантов накопления на пенсию

Для тех, кто хочет планировать свое финансовое будущее и заранее позаботиться о стабильном доходе после выхода на пенсию. Сравните различные варианты накоплений на пенсию и выберите наиболее подходящий.

Для всех

Калькулятор ИМТ

Позволяет быстро определить индекс массы тела (ИМТ, англ. BMI). Показатель рассчитывается на основе роста и веса и помогает понять, насколько ваш вес находится в пределах нормы.

Для всех

Онлайн-калькулятор расчета процентов по статье 395 ГК РФ

Калькулятор поможет рассчитать проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате.

Бухгалтеру, руководителю, юристу, предпринимателю и любым физлицам

Автор

DataDoc
ЭДО

Автоматизация подготовки документов: пошаговая инструкция для бизнеса

Рутинная подготовка договоров, счетов и актов съедает до 30% рабочего времени бухгалтера, юриста и менеджера. Ошибки в реквизитах грозят задержкой оплаты, а неактуальные шаблоны — претензиями от контрагентов и налоговой.

Автоматизация подготовки документов: пошаговая инструкция для бизнеса

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет