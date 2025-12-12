Есть новые правила для ЕНС в случае судебного спора с налоговыми органами

В 2025 году начали действовать новые положения в части единого налогового счета.

В 2026 году на ЕНС не будут учитываться налоги, отраженные в акте налогового органа, который был приостановлен по решению суда или вышестоящего налогового органа. Сумма появится, только когда:

суд отменит приостановку;

вышестоящая налоговая инстанция примет решение по жалобе.

На эти новшества в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» обратила внимание Екатерина Болдинова — партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат, аттестованный налоговый консультант, LLM.

Эксперт Екатерина Болдинова на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Кроме того, зачет в счет погашения указанных налогов также будет невозможен до момента отмены приостановки акта налогового органа.

Если отсрочка или рассрочка установлена судом, данные на ЕНС отражаются со дня окончания срока, установленного судебным актом (подп. 12 п. 5 ст. 11.3 НК).