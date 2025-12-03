Крупные расходы на АУСН можно учитывать не только в периоде, когда их совершили

На АвтоУСН убыток можно переносить на будущие периоды, пока действует спецрежим.

В чате ФНС разъяснили, как на доходно-расходной АУСН учитывать убытки.

Согласно ч. 5 и ч. 6 ст. 9, ст. 10 закона № 17-ФЗ, налоговая база уменьшается на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, когда применялась АУСН с объектом «доходы минус расходы».

Убытком считается превышение в соответствующем налоговом периоде расходов над доходами.

«Перенос убытка осуществляется на будущие налоговые периоды в течение срока проведения эксперимента, установленного Законом № 17-ФЗ», — уточнили налоговики.

Если были убытки более чем в одном налоговом периоде, их переносят на будущие налоговые периоды в той очередности, в которой они получены.

