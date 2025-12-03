Орешкин: утильсбор — один из факторов для крепкого рубля
Из-за повышения утилизационного сбора сократился импорт автомобилей, поэтому снизилась потребность в валюте.
Заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин рассказал, что повышение утилизационного сбора для автомобилей будет косвенным фактором для укрепления курса рубля.
«Приняли решение о повышении утильсбора — у нас импорт автомобилей серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился. Значит, более крепкий рубль относительно базового сценария», — сказал Орешкин.
Кроме того, майнинг криптовалют станет новой экспортной статьей в России. Это тоже будет оказывать влияние на валютный рынок, поэтому нужно учитывать майнинг в платежном балансе.
3 декабря 2025 официальный курс евро упал до 89 рублей.
из каждого утюга слышится про "крепкий рубль". Все изменения, хоть краем стараются прилепить к этому выражению.
И позиционируются как благо: "жёсткие денежно-кредитные условия. Высокие рублёвые ставки стали одной из ключевых причин укрепления рубля в этом году". А то что, производство (не ВПК) загнется, это осталось в стороне