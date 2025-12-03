Орешкин: утильсбор — один из факторов для крепкого рубля

Заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин рассказал, что повышение утилизационного сбора для автомобилей будет косвенным фактором для укрепления курса рубля.

«Приняли решение о повышении утильсбора — у нас импорт автомобилей серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился. Значит, более крепкий рубль относительно базового сценария», — сказал Орешкин.

Кроме того, майнинг криптовалют станет новой экспортной статьей в России. Это тоже будет оказывать влияние на валютный рынок, поэтому нужно учитывать майнинг в платежном балансе.

3 декабря 2025 официальный курс евро упал до 89 рублей.