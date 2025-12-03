❔ Как найти идентификатор файла в квитанции о приеме отчетности

Идентификационный номер файла – это номер в имени файла квитанции.

Налоговую службу спросили – что такое идентификатор файла. В квитанции о приеме есть наименование файла и регистрационный номер. Но что из этого идентификатор, интересуется налогоплательщик.

Согласно приказу ФНС от 19.10.2018 №ММВ-7-6/602@, номер (№) в имени файла квитанции о приеме — это и есть идентификационный номер файла, ответили налоговики.

