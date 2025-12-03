💰 В 2025 году зарплаты владеющих prompt-навыками достигли 320 тыс. рублей
За 10 месяцев 2025 года вакансий для специалистов, владеющих prompt-навыками, увеличилось на 52%, сообщает hh.ru (данные исследования есть у «Клерка»).
Всего с начала года на платформе разместили более 1,3 тыс. вакансий для таких соискателей.
Число резюме за этот же период выросло в 3,1 раза.
Сейчас на одну открытую вакансию приходится в среднем всего одно резюме. Эта ситуация создает «рынок кандидата», где работодатели активно конкурируют за специалистов, владеющих навыками взаимодействия с AI.
«Бизнес уже понял важность таких специалистов, однако предложение на рынке пока не успевает за спросом. Сейчас лучшее время для начала карьеры в этой области, поскольку кандидаты находятся в привилегированном положении», — считает руководитель направления Карьера и навыки hh.ru Марина Дорохова.
Причинами роста востребованности профессии назвали:
бизнес всех секторов постепенно интегрирует ИИ в бизнес-процессы, что создает устойчивую потребность в специалистах;
правильно составленные промпты экономят сотни рабочих часов, оптимизируя задачи контент-создания, анализа больших данных, программирования и стратегического планирования;
бизнес, который раньше других научился извлекать максимум из ИИ, получает преимущество на рынке;
специалист с prompt-навыками перестал быть экзотикой и официально закрепился в структурах прогрессивных компаний.
Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов с prompt-навыками составляет 138,9 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают в Москве (171 тыс.) и Санкт-Петербурге (121,7 тыс.).
Но диапазон зарплат широк и зависит от опыта, отрасли и глубины экспертизы:
от 60,1 тысяч рублей — для специалистов, которые только начинают карьеру в области AI;
до 320,7 тысяч и выше — для узкопрофильных экспертов, способных решать сложные бизнес-задачи в специфических областях.
