Бизнес в Архангельской области сможет перейти на АУСН с 1 января 2026 года

Компании и ИП в Архангельской области смогут применять АвтоУСН с 2026 года. Этот режим позволяет не платить НДС.

На территории Архангельской области с 1 января 2026 года запустят автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Перейти на этот режим могут компании и ИП, которые соответствуют следующим критериям:

число сотрудников — не более пяти человек;

годовой доход — не более 60 млн рублей;

остаточная стоимость основных средств — не больше 150 млн;

расчетные счета — открыты только в уполномоченных кредитных организациях;

выплата зарплаты — только в безналичной форме;

нельзя применять другие специальные режимы налогообложения.

Главные преимущества АУСН: не нужно платить НДС, сдавать отчетность, декларации по УСН, расчет 6-НДФЛ, не надо платить страховые взносы как за сотрудников, так и ИП за себя. Налог считают автоматически. Об этом сказано на сайте ФНС.

Ставка на АУСН «доходы» — 8%, а при объекте «доходы минус расходы» — 20%.

Недавно мы писали, что заявление для перехода на АУСН можно подать до 12 января 2026 года включительно.

