❗ Налоговики утвердили с 2026 года список документов, которые они могут направлять через Госуслуги

Налогоплательщики смогут получать на Госуслугах налоговые уведомления, требования погасить задолженности, а также решения о взыскании долгов по налогам.

ФНС опубликовала приказ от 09.10.2025 № ЕД-7-21/877@ с перечнем документов, которые налоговики могут отправить пользователям портала Госуслуги.

В список вошли:

налоговые уведомления;

требования об уплате задолженности;

решения о взыскании налоговых долгов.

Приказ начнет действовать с 1 января 2026 года.

