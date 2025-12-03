ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
❗ Налоговики утвердили с 2026 года список документов, которые они могут направлять через Госуслуги

Налогоплательщики смогут получать на Госуслугах налоговые уведомления, требования погасить задолженности, а также решения о взыскании долгов по налогам.

ФНС опубликовала приказ от 09.10.2025 № ЕД-7-21/877@ с перечнем документов, которые налоговики могут отправить пользователям портала Госуслуги.

В список вошли:

  • налоговые уведомления;

  • требования об уплате задолженности;

  • решения о взыскании налоговых долгов.

Приказ начнет действовать с 1 января 2026 года.

