Налоговики утвердили с 2026 года список документов, которые они могут направлять через Госуслуги
Налогоплательщики смогут получать на Госуслугах налоговые уведомления, требования погасить задолженности, а также решения о взыскании долгов по налогам.
ФНС опубликовала приказ от 09.10.2025 № ЕД-7-21/877@ с перечнем документов, которые налоговики могут отправить пользователям портала Госуслуги.
В список вошли:
налоговые уведомления;
требования об уплате задолженности;
решения о взыскании налоговых долгов.
Приказ начнет действовать с 1 января 2026 года.
