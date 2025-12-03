Возможности применения федерального инвестиционного вычета расширят

Кабмин предлагает стимулировать инвестиции с помощью ФИНВ и региональных инвествычетов.

Согласно Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, Правительство планирует усилить налоговое стимулирование инвестиций с помощью:

развития федерального инвестиционного вычета;

предоставления субъектам РФ права ослаблять ограничения на зачет убытков для активно инвестирующих налогоплательщиков в рамках регионального инвествычета.

Об этом говорится в п. 4 Приложения 3 (дорожная карта по налогообложению) к распоряжению кабмина от 29 ноября 2025 года № 3523-р.

Для усиления инвестиций Минфин, МЭР и ФНС проведут оценку эффективности реализации ФИНВ и могут повысить его эффективность: увеличить лимиты и отраслевой охват, охват групп основных средств, охват НИОКР.

Также ведомства разработают подход и оценят влияние на инвестиции и бюджет предоставления субъектам РФ права на установление регионального инвествычета, предусматривающего уменьшение налога на сумму убытков прошлых лет. Меры проработают вместе с регионами.

Доклад по этим вопросам ожидают в Правительстве в марте 2026 года.

При необходимости разработают соответствующий закон – к сентябрю 2026 года.

