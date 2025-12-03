ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
АУСН

ФНС уточнила порядок перехода на АУСН

Запрет платить физлицам наличкой распространяется только на период применения АвтоУСН.

Налоговики уточнили порядок перехода на АУСН.

Налогоплательщик спросил:

  • как вести учет, если работать с несколькими уполномоченными банками;

  • нужно ли привязывать ККТ к банку;

  • можно ли перейти на АУСН с 2026 года, если в 2025 году сотрудники получали зарплату наличными.

Сначала нужно направить уведомление о применении спецрежима — через НК налогоплательщика или уполномоченный банк, ответили налоговики.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, учет доходов и расходов ведется плательщиками в личном кабинете налогоплательщика на основании данных, переданных в налоговую:

  • по доходам и расходам, при осуществлении которых применяется ККТ;

  • по доходам в виде денежных средств и в отношении понесенных расходов – исходя из сведений об операциях, переданных банком;

  • на основании данных о доходах, внесенных налогоплательщиком через ЛК.

В личном кабинете АУСН будут отражены операции по всем открытым счетам в уполномоченных банках и операции по ККТ.

ККТ привязывать к банку не нужно, при безналичных расчетах (в т. ч. по эквайрингу) банк передает такие операции, как не относящиеся к налоговой базе, и налог рассчитывается по данным ККТ.

Какие права предоставлять уполномоченному банку – выбирает налогоплательщик, подчеркнули налоговики.

Ограничение по п. 31 ч. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ (нельзя применять автоУСН, если доходы физлицам платят наличными) распространяется только на период применения автоУСН.

