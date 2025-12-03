На АУСН можно дать банкам разные права

ИП хочет перейти с 2026 года на АУСН «доходы-расходы» и открыть счета в нескольких аккредитованных банках. Часть расходов будет проходить через один банк, остальные – через другой.

Возможно ли это, или все оплаты должны проходить через один банк, спросили в чате ФНС.

Налоговики напомнили, что согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, налоговики учитывают доходы и расходы по данным ККТ, уполномоченного банка и внесенные самим налогоплательщиком.

Набор прав каждому уполномоченному банку налогоплательщик определяет самостоятельно.

В ЛК АУСН будут отражены операции по всем открытым счетам в уполномоченных банках.