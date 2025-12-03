Инвесторам упростят условия уплаты НДФЛ

Теперь передача ценных бумаг по договору займа или по сделке репо не будет прерывать минимальный срок владения у инвестора для освобождения от уплаты налога при продаже активов.

3 декабря 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об освобождении инвесторов от НДФЛ при продаже ценных бумах, если они находятся в портфеле больше пяти лет.

При расчете 5-летнего срока будут учитывать период, когда инвестор передавал во временное пользование свои ценные бумаги — брокеру по договору займа или по сделке репо. Теперь такой период не будет обнулять общий срок.

Также проект упростит продажу ценных бумаг высокотехнологических российских компаний. Налог не нужно платить с продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, которые относятся к ценным бумагам. Важно условие — на дату их реализации и в течение 365 календарных дней такие активы должны относиться к высокотехнологичному (инновационному) сектору экономики.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.