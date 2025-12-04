🚮 Для домохозяйств могут ввести льготы за вывоз сортированных отходов

Партия «Зеленые» предлагает законодательно запретить регионам отказываться от двухпоточной системы раздельного сбора отходов, а также ввести систему льгот на вывоз отходов для домохозяйств, сортирующих мусор.

Предложение направили в Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО).

Кроме того, предлагают создать инфраструктуру для сбора опасных отходов от населения, в том числе утильных шин и отходов электронного и электрического оборудования, говорится в сообщении.

При этом контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами предлагается усилить. Неисполнение обязательств должно приводить к реальным штрафам, а систематическое неисполнение своих обязанностей должно стать основанием для расторжения соглашения и смены регионального оператора, уверены активисты.

Для регионов Арктической зоны, где нельзя создать полноценные современные полигоны, предлагается использовать площадки временного размещения отходов и мобильные объекты для обработки и утилизации.

А для популяризации раздельного сбора отходов предлагается запустить рекламную компанию в детских садах, школах и СМИ.