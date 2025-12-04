ФНС: можно ли перейти на АУСН, если у ИП кредит в неуполномоченном банке

Если с кредитом в другом банке открыли счет – применять АвтоУСН нельзя.

Ситуация: у ИП расчетный счет открыт в уполномоченном для АУСН банке, но взят кредит на ИП в неуполномоченном банке. Получится ли перейти на АУСН, спросили в чате ФНС.

Согласно п. 29 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, компании и ИП, у которых есть счета, корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денег в неуполномоченном банке, не вправе применять специальный налоговый режим автоУСН, ответили налоговики.

То есть, если есть открытый счет в неуполномоченном банке – перейти на АУСН нельзя.