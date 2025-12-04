Должен ли ИП соблюдать лимит остаточной стоимости ОС для применения АУСН
В чате ФНС пользователь попросил уточнить, нужно ли индивидуальным предпринимателям соблюдать ограничение по остаточной стоимости основных средств — в 150 млн рублей, чтобы перейти на АУСН.
В Федеральном законе от 25.02.2022 № 17-ФЗ этот аспект прояснен только о отношении организаций.
«Организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 150 миллионов рублей», — сказано в законе.
Представитель ФНС объяснил, что не имеют право применять АУСН не только организации, но и ИП, у которых остаточная стоимость основных средств больше 150 млн рублей.
