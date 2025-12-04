❗ С 2026 года будут новые коды вычетов и доходов по НДФЛ

Налоговики ввели новые коды вычетов и доходов и исключили неактуальные коды.

Приказом ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@ введены новые коды налоговых вычетов и доходов.

Добавлены коды доходов:

2007 – единовременное денежное поощрение за особые заслуги на СВО, выплаченное при награждении госнаградами;

1221 – пенсионные взносы, по которым получили социальный вычет, который учитывают при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения;

1222 – сберегательные взносы, по которым предоставили социальный вычет, который учитывают при расторжении договора долгосрочных сбережений;

1243 – выплаты по договорам долгосрочных сбережений, заключенных физлицами с российскими НПФ.

Введены коды вычетов:

333 – суммы, которые физлицо заплатило за свое обучение за рубежом, за обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет, супруга (супруги) по очной форме за границей;

334 – суммы, уплаченные родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет за рубежом;

518 — вычет из сумм выплат по договорам долгосрочных сбережений, заключенных с российскими НПФ в пределах 30 млн за налоговый период.

Коды 320 и 321 остаются только для вычетов на обучение в России. Код 320 также теперь распространяется на расходы на обучение супругов по очной форме.

Коды 1215 (выплаты при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения) и 3020 (проценты по вкладам в банках) признали не действующими.

Приказ вступит в силу с 1 января 2026 года.

