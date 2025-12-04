Минфин: вклад в имущество — это «налогонейтральная операция»

Если расходы на приобретение акций больше дохода от их реализации, для налога на прибыль убыток признается без суммы вклада в имущество организации. То есть убыток с ранее внесенного безвозмездного вклада признается, но с ограничением.

В письме от 13.11.2025 № 03-03-06/2/109877 Минфин разъяснил, как рассчитывать налог на прибыль с продажи акций, которые были внесены в имущество компании.Согласно п. 3 ст. 280 НК, при расчете расходов на реализованные ценные бумаги может учитываться сумма ранее внесенного в имущество компании вклада ими.

Но в расходы не включают сумму накопленного процентного дохода, ранее учтенного при налогообложении.

Величина вклада, уменьшающая доход от продажи, рассчитывается пропорционально доле реализуемых акций в общем пакете, принадлежащем налогоплательщику.

Вклад в имущество общества — это налогонейтральная операция (подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК и п. 16 ст. 270), добавил Минфин.

То есть сумма безвозмездной передачи не уменьшает общую налоговую базу компании-получателя от операций, не связанных с реализацией акций или долей участия в уставном капитале.

Если расходы на приобретение акций, затраты на их покупку и продажу и учтенная часть вклада превышают доход от реализации, то для целей налогообложения убыток признается без учета суммы вклада.

А если часть вклада была уже учтена при расчете налога со сделки по продаже акций, она не включается повторно в расходы при последующих продажах акций этой же компании.

