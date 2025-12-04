Собянин: во всех секторах экономики Москвы не хватает кадров

Дефицит кадров на 2025 года в московской экономике составляет 0,5 млн человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нехватке трудовых ресурсов во всех секторах экономики Москвы.

Максимально остро ощущается дефицит работников со средним специальным образованием.

«Во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — сказал Собянин.

Дефицит сотрудников в разных отраслях Москвы составляет 500 тыс. человек, и активное развитие экономики требует дополнительных мер и новых рабочих специальностей.

По его словам, на рынке образования был перекос: больше было специалистов с высшим образованием, а радикально людей меньше шли учиться в колледже.

«Теперь мы стараемся перевернуть эту пирамиду и в соответствии с требованиями рынка труда. Это, конечно, непросто сделать, но мы это делаем. За последнее время мы раза в полтора увеличили количество мест в наших колледжах», — пояснил Собянин.

К 2030 году дефицит кадров в столице может достигнуть 1 млн человек, уточнил он. Такая же ситуация наблюдается в большинстве регионов страны.