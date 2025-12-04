🎉 Спрос на новогодние корпоративы упал на 30% в 2025 году

На корпоратив из 100 человек понадобится около 4-7 млн рублей. Компании не хотят вкладывать деньги в развлекательные мероприятия на фоне общей экономической неопределенности и нехватки бюджета.

Бизнес стал меньше интересоваться проведением новогодних корпоративов — интерес предпринимателей сократился на 30% год к году.

Падает как число запросов организовать праздник для сотрудников, так и бюджеты, которые на это выделяют, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование MICE Excellence и Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C.

В 2025 году 44% компаний отказываются от развлекательных корпоративных мероприятий. Доля однодневных событий выросла с 33% до 48%, а двухдневных — снизилась с 51% до 33%.

Основная причина отсутствия праздничного настроения у предпринимателей — неопределенность в экономке и стремление сэкономить. Кроме того, у некоторых компаний просто закончились бюджеты.

Чаще всего от новогодних корпоративов отказываются химико-биологические предприятия, фармацевтические компании, представители госсектора и производители товаров повседневного спроса (FMCG).

Стоимость новогоднего корпоратива зависит от организатора, но в среднем начинается с 10 тыс. рублей на человека (по данным IBC Corporate Travel). Гендиректор агентства «Биг Джек» Николай Андреев считает, что на 100 сотрудников придется выложить 40-70 тыс. рублей на человека. То есть общая стоимость праздника будет около 4-7 млн рублей.

Интересно, что расходы на деловые события бизнес сокращает в меньшей степени. Это могут быть выставки, обучения, конференции.