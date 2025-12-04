ФНС: физлица-не ИП должны платить страховые взносы и сдавать отчетность, если нанимают на работу иностранцев
Физлица, которые не зарегистрированы в качестве ИП, но при этом привлекают иностранных работников для ведения домашнего хозяйства, строительства или ремонта, должны платить страховые взносы.
У таких физлиц возникает обязанность встать на учет в качестве плательщика страховых взносов. Чтобы это сделать, нужно подать в налоговую заявление по форме КНД 1112525. Об этом сказано на сайте ФНС.
Затем физлица должны уплачивать страховые взносы с сумм выплат или иных вознаграждений в пользу иностранного работника. Кроме того, в налоговую нужно сдавать:
расчет по страховым взносам (КНД 1151111) — ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом;
персонифицированные сведения о физических лицах (КНД 1151162) — не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим;
уведомление об исчисленных суммах страховых взносов (КНД 111055) — ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, на который приходится срок уплаты взносов.
