ФНС: физлица-не ИП должны платить страховые взносы и сдавать отчетность, если нанимают на работу иностранцев

Если человек решил нанять иностранца, чтобы он помог сделать ремонт, то с выплат такому рабочему нужно уплатить страховые взносы.

Физлица, которые не зарегистрированы в качестве ИП, но при этом привлекают иностранных работников для ведения домашнего хозяйства, строительства или ремонта, должны платить страховые взносы.

У таких физлиц возникает обязанность встать на учет в качестве плательщика страховых взносов. Чтобы это сделать, нужно подать в налоговую заявление по форме КНД 1112525. Об этом сказано на сайте ФНС.

Затем физлица должны уплачивать страховые взносы с сумм выплат или иных вознаграждений в пользу иностранного работника. Кроме того, в налоговую нужно сдавать: