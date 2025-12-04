Когда рассчитывать НДС на УСН, если лимит дохода превысили в середине 2026 года: пример от УФНС

НДС еще пока не нужно начислять в том месяце, в котором превысили лимит доходов.

УФНС по Пермскому краю дало разъяснения по некоторым изменениям, которые вступают в силу с 2026 года.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц и камерального контроля Марина Городилина рассказала об основных изменениях:

увеличение ставки НДС с 20 до 22%;

изменения при применении льгот по НДС;

применение повышенного коэффициента 2 к расходам на приобретение ПО;

сужение полномочий субъектов РФ по установлению пониженных налоговых ставок УСН.

Она напомнила, что налогоплательщики, зарегистрированные в 2026 году, освобождаются от уплаты НДС до тех пор, пока их доход не превысит 20 млн рублей.

Также она разъяснила на примере, как платить НДС после превышения лимита.

Ситуация: за 2025 год доходы составили 5 млн рублей, но в мае 2026 доходы с начала года превысили 20 млн и составили 25 млн рублей.

Соответственно, с января по май 2026 года включительно упрощенец не исчисляет и не уплачивает НДС, а по операциям с 1 июня 2026 должен начать исчислять и уплачивать НДС в бюджет.

