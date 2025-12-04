Для исполнения положений закона о налоговых изменениях ФНС готовит 12 НПА

ФНС рассказала об изменениях в порядке налогообложения имущества различных видов, которые введены законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

С 2026 года в перечни торгово-офисной недвижимости, для которой налоговая база определяется как кадастровая стоимость, будут вносить единые недвижимые комплексы . Срок формирования перечня на текущий налоговый период продлен до 1 марта года.

С 1 января 2026 вычеты по недвижимости распространили на лиц, имеющих трех и более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он учится по очной форме.

По объектам незавершенного строительства с проектируемым назначением в собственности физлиц, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 г. такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке в соответствии с п. 2 ст. 406 НК.

С 1 августа 2026 физлица смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги. Предварительно направлять в налоговую уведомление не придется.

Тем, кто получил доступ к личному кабинету налогоплательщика, не будут присылать налоговые уведомления на бумаге.

Начиная с периода 2027 года в отношении транспортного налога, налогов на недвижимость, облагаемой исходя из кадастровой стоимости: налоговики будут сами рассчитывать платежи для организаций;

компании платят налоги без отправки уведомления по ЕНП об исчисленных суммах налогов.