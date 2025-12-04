На АУСН можно перечислять зарплату третьему лицу

Ограничений по перечислению зарплаты сотрудника на карту третьего лица на АвтоУСН нет.

Сотрудник просит работодателя на АУСН перечислять зарплату на карту третьего лица. Банк сказал, что можно это сделать только через платежное поручение.

Не будет ли это нарушением условий спецрежима, спросили в чате ФНС.

На АУСН нельзя платить физлицам наличными – п. 31 ч. 2 ст. 3 закона 17-ФЗ, напомнили налоговики. Но ограничений по перечислению зарплаты сотрудника на карту третьего лица при применении спецрежима не установлено.