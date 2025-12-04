❗ Для учета расходов на АУСН нужно выбить чек и на своей ККТ

Если на АвтоУСН купили товар за наличные, чека от продавца недостаточно для учета расходов.

ФНС уточнила порядок учета расходов на доходно-расходной АУСН.

Предприниматель на АУСН купил товар за наличный расчет, продавец пробил чек на своей кассе, зарегистрированной в ФНС.

Достаточно ли занести этот чек в свой личный кабинет или нужно выбить чек на своей кассе с признаком «Расход», спросили налоговую службу.

«Отнесение операции по наличным расчетам к расходам возможно при условии: формирования кассового чека (признак «Расход») с использованием ККТ, зарегистрированной в установленном порядке и применяемой самим налогоплательщиком ;

либо осуществлением перечисления с расчетного счета сотруднику в подотчет, с указанием в совершенной операции признака налоговой базы «Расход» (после утверждения отчета)», — ответили налоговики.

Порядок определения доходов расходов на АУСН определен ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.