❗ Для учета расходов на АУСН нужно выбить чек и на своей ККТ
ФНС уточнила порядок учета расходов на доходно-расходной АУСН.
Предприниматель на АУСН купил товар за наличный расчет, продавец пробил чек на своей кассе, зарегистрированной в ФНС.
Достаточно ли занести этот чек в свой личный кабинет или нужно выбить чек на своей кассе с признаком «Расход», спросили налоговую службу.
«Отнесение операции по наличным расчетам к расходам возможно при условии:
формирования кассового чека (признак «Расход») с использованием ККТ, зарегистрированной в установленном порядке и применяемой самим налогоплательщиком;
либо осуществлением перечисления с расчетного счета сотруднику в подотчет, с указанием в совершенной операции признака налоговой базы «Расход» (после утверждения отчета)», — ответили налоговики.
Порядок определения доходов расходов на АУСН определен ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
