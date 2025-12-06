📃 Порядок получения справок для самозанятых отличается в зависимости от способа
Налоговики объяснили, что порядок получения справок немного отличается в мобильном приложении и веб-версии.
Способ
Как действовать
В мобильном приложении
Нужно во вкладке «Прочее» выбрать опцию «Справки» и указать период, за который они будут формироваться. Затем нажать кнопку «Получить».
В веб-версии приложения
Сначала находим вкладку «Настройки», после чего делаем то же самое, что и в мобильном приложении, и нажимаем кнопку «Сформировать.
Документы будут подписаны электронной подписью ФНС, которая подтверждает достоверность содержащихся в справках сведений.
По нормам действующего налогового законодательства формирование справки о сумме уплаченного НПД не предусмотрено.
Однако вся необходимая информация о сумме и уплате НПД есть в мобильном приложении — во вкладке «Налоги», а в веб-версии – в «Начислениях», опция «Баланс».
Также получить справки можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Начать дискуссию