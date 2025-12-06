📃 Порядок получения справок для самозанятых отличается в зависимости от способа

В приложении «Мой налог» можно сформировать справку о доходах, а также справку о постановке или снятии с учета физического лица или ИП, применяющего спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД).

Налоговики объяснили, что порядок получения справок немного отличается в мобильном приложении и веб-версии.

Способ Как действовать В мобильном приложении Нужно во вкладке «Прочее» выбрать опцию «Справки» и указать период, за который они будут формироваться. Затем нажать кнопку «Получить». В веб-версии приложения Сначала находим вкладку «Настройки», после чего делаем то же самое, что и в мобильном приложении, и нажимаем кнопку «Сформировать.

Документы будут подписаны электронной подписью ФНС, которая подтверждает достоверность содержащихся в справках сведений.

По нормам действующего налогового законодательства формирование справки о сумме уплаченного НПД не предусмотрено.

Однако вся необходимая информация о сумме и уплате НПД есть в мобильном приложении — во вкладке «Налоги», а в веб-версии – в «Начислениях», опция «Баланс».

Также получить справки можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.