Налоговики рассказали, что и как проверяют на профилактических визитах

Обычно специалисты налоговых органов проводят профилактические визиты с целью предупреждения нарушений в применении ККТ.

УФНС напомнило, что в 2025 году не проводятся обязательные профилактические визиты по инициативе налоговых органов. Но такой визит может быть проведен по запросу:

представителя малого или среднего бизнеса (МСП);

социально ориентированной некоммерческой организации;

государственного или муниципального учреждения.

Профилактический визит может пройти очно по месту ведения деятельности контролируемого лица либо в онлайн-формате.

Представители ИФНС проинформируют налогоплательщика о правилах применения контрольно-кассовой техники при проведении расчетов применительно к его виду деятельности, применяемым способам расчета, видах реализуемых товаров, работ и оказываемых услуг.

«Необходимо отметить, что свои особенности применения контрольно-кассовой техники имеют расчеты, осуществляемые в сфере оказания коммунальных и транспортных услуг, услуг общественного питания, Интернет-торговли и продажи товаров с использованием автоматических устройств», — отмечает УФНС.

Также расскажут про формирование фискальных документов при расчетах за маркированные и подакцизные товары, а также при продаже товаров в кредит или путем внесения предоплаты и авансов.

В ходе профилактического визита дадут информацию:

о нормативных документах, устанавливающих требования по действующему порядку регистрации и применения ККТ;

актуальных данных реестров ККТ и фискальных накопителей;

разработанных ФНС методических рекомендациях по формированию фискальных документов.

Для формирования заявления о проведении профилактического визита нужно авторизоваться на Госуслугах, перейти в раздел «Контроль и надзор» и по ссылке подать заявку в блоке «Запись на профвизит».

Если решение о проведении визита принято, налоговый орган в течение 20 рабочих дней согласует дату его проведения с налогоплательщиком.