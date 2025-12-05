💳 Без скидок на маркетплейсах от карт их банков откажутся 26% россиян. Они есть у 82% опрошенных

Большинство сохранит карту для покупок вне платформы, треть – если будет выгодный кешбэк.

26% россиян полностью откажутся от карт маркетплейсов, если исчезнут скидки. Об этом говорится в исследовании платежного сервиса «Апельсин».

40% сохранят карты для оплаты покупок вне маркетплейса, а еще 34% будут использовать карту, если будет доступен выгодный кешбэк в популярных категориях, уточнили исследователи.

Банковские карты хотя бы одного маркетплейса есть у 82% россиян:

у 42% — одной площадки;

20% — двух;

20% — трех и более.

Больше всего держателей таких карт (87%) – среди людей в возрасте от 35 до 44 лет.

Главным мотивом к оформлению карты назвали выгоду – 73% респондентов указали, что сделали это только ради скидок на товары.

Есть и причины, по которым россияне не хотят заводить карту маркетплейса:

17% опрошенных — не видят ощутимой выгоды от ее использования;

11% — не хотят становиться клиентом еще одного банка;

9% — не желают предоставлять маркетплейсам дополнительные персональные данные;

8% — опасаются, что будут совершать больше покупок;

6% россиян — заявили о принципиальном нежелании открывать карту банка маркетплейса.

63% покупателей всегда выбирают карту маркетплейса для оплаты заказа. Карты других банков для этого используют 33% россиян.

В опросе приняли участие 4 тыс. респондентов из городов-миллионников и районов с населением от 100 тыс. человек по всей стране.