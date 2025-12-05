💳 Без скидок на маркетплейсах от карт их банков откажутся 26% россиян. Они есть у 82% опрошенных
26% россиян полностью откажутся от карт маркетплейсов, если исчезнут скидки. Об этом говорится в исследовании платежного сервиса «Апельсин».
40% сохранят карты для оплаты покупок вне маркетплейса, а еще 34% будут использовать карту, если будет доступен выгодный кешбэк в популярных категориях, уточнили исследователи.
Банковские карты хотя бы одного маркетплейса есть у 82% россиян:
у 42% — одной площадки;
20% — двух;
20% — трех и более.
Больше всего держателей таких карт (87%) – среди людей в возрасте от 35 до 44 лет.
Главным мотивом к оформлению карты назвали выгоду – 73% респондентов указали, что сделали это только ради скидок на товары.
Есть и причины, по которым россияне не хотят заводить карту маркетплейса:
17% опрошенных — не видят ощутимой выгоды от ее использования;
11% — не хотят становиться клиентом еще одного банка;
9% — не желают предоставлять маркетплейсам дополнительные персональные данные;
8% — опасаются, что будут совершать больше покупок;
6% россиян — заявили о принципиальном нежелании открывать карту банка маркетплейса.
63% покупателей всегда выбирают карту маркетплейса для оплаты заказа. Карты других банков для этого используют 33% россиян.
В опросе приняли участие 4 тыс. респондентов из городов-миллионников и районов с населением от 100 тыс. человек по всей стране.
