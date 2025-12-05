Депутаты хотят запретить торговать табаком и алкоголем сотрудникам младше 21 года
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому работать с алкогольной и табачной продукцией смогут только сотрудники старше 21 года.
Такой возрастной порог будет действовать в сфере розничной продажи табака, кальянов и устройств для потребления никотина, а также в сфере розничной продажи алкогольных напитков, включая заведения общественного питания. Работодатели не смогут заключать с сотрудниками младше 21 года трудовые и гражданско-правовые договоры, связанные с торговлей.
«Закон должен защитить детей, и одним из ключевых шагов является ограничение доступа к таким рабочим местам для лиц до 21 года», — сказал глава фракции Дмитрий Гусев.
По мнению авторов инициативы, единый возрастной порог позволит исключить участие молодых сотрудников из процесса продажи табака и алкоголя, что снизит доступность вредных веществ для них и укрепит здоровье молодежи.
