На ПСН можно не учитывать самозанятых в средней численности

ИП на патенте может привлекать до 15 человек по договорам ГПХ по всем видам деятельности.

Предприниматели на ПСН могут не учитывать в показателе средней численности за налоговый период наемных работников, применяющих НПД.

Об этом сообщила ФНС в рубрике вопросов и ответов.

На ПСН ИП вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам ГПХ. При этом средняя численность их не должна превышать за налоговый период 15 человек суммарно по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых он применяет патент.

Также можно привлекать наемных работников, в том числе самозанятых, по договорам подряда.