Налоговая назвала основные ошибки при заполнении НДС-декларации в 2025 году

Налогоплательщики не соблюдают контрольные соотношения, ошибаются в расчетах и кодах операций.

Региональное УФНС рассказало о частых ошибках, которые допускает бизнес при заполнении налоговых деклараций по НДС.

Среди них:

несоблюдение контрольных соотношений;

некорректное отражение сведений из счета-фактуры, отличающихся от сведений в оригинале полученного или выставленного документа (номер и дата счета-фактуры, ИНН контрагента);

неправильные коды вида операций;

некорректное указание стоимости товаров по счету-фактуре при ее отражении в нескольких налоговых периодах, где она должна соответствовать стоимости, указанной в счете-фактуре. А меняется только сумма НДС ;

некорректный номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и несоответствие данным декларации на товары при импорте;

невосстановление суммы НДС в соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 170 НК, если покупатель перечислил предоплату в счет предстоящих поставок в налоговом периоде, когда суммы налога подлежат вычету, или в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение договора и возврат предоплаты;

неправильные коды видов операций при выставлении и получении исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур;

незаполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при деятельности в интересах другого лица по договорам комиссии, агентским или договорам транспортной экспедиции;

неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журналов учета счетов-фактур при одновременном ведении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских или транспортной экспедиции и в интересах самого налогоплательщика;

отражение вычетов НДС по счетам-фактурам, выставленным за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации НДС.

При заполнении декларации по НДС нужно применять порядок заполнения, утвержденный приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@, формы и правила заполнения документов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

