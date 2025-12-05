ФНС назвала условия сохранения нулевой налоговой ставки при переходе с УСН на ПСН

нулевая ставка применяется ИП, который ведет деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению ;

нулевая налоговая ставка применяется со дня госрегистрации в качестве ИП непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет. При этом налоговый период – это период действия патента;