ПСН

ФНС назвала условия сохранения нулевой налоговой ставки при переходе с УСН на ПСН

Нулевая ставка может сохраниться, если она установлена в субъекте РФ и соответствует сфера деятельности.

Налоговики рассказали, когда сохраняется право применять нулевую ставку, если ИП перейдет с УСН на ПСН.

Право на применение нулевой ставки может сохраниться, и ИП сможет применять нулевую на патенте, если соблюдаются такие условия:

  • нулевая ставка к применению на территории установлена соответствующим законом субъекта РФ;

  • нулевая ставка применяется ИП, который ведет деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению;

  • нулевая налоговая ставка применяется со дня госрегистрации в качестве ИП непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет. При этом налоговый период – это период действия патента;

  • соблюдены ограничения, установленные законом субъекта РФ в соответствии с п. 3 ст. 346.50 НК.

