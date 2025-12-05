ФНС назвала условия сохранения нулевой налоговой ставки при переходе с УСН на ПСН
Налоговики рассказали, когда сохраняется право применять нулевую ставку, если ИП перейдет с УСН на ПСН.
Право на применение нулевой ставки может сохраниться, и ИП сможет применять нулевую на патенте, если соблюдаются такие условия:
нулевая ставка к применению на территории установлена соответствующим законом субъекта РФ;
нулевая ставка применяется ИП, который ведет деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению;
нулевая налоговая ставка применяется со дня госрегистрации в качестве ИП непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет. При этом налоговый период – это период действия патента;
соблюдены ограничения, установленные законом субъекта РФ в соответствии с п. 3 ст. 346.50 НК.
Начать дискуссию