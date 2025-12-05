Какие налоговые льготы могут получить предпенсионеры

Предпенсионеры могут не платить НДФЛ за дом, квартиру и гараж, а также налога не будет с участка, который не превышает 6 соток.

В 2025 году предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1963 по 1965 год и женщины с 1968 по 1970 годы. Предпенсионный возраст начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию по старости или на иные виды пенсионного обеспечения, которые назначаются досрочно.

Предпенсионеры могут не платить НДФЛ за один объект капитального строительства по каждому виду. Это может быть: жилой дом, квартира, гараж, машино-место. Если у человека будет два объекта одного вида (например, два дома), то льготу применят к тому, где сумма налога больше. Об этом сказано на сайте ФНС.

Россияне предпенсионного возраста могут не платить налог с 6 соток земельного участка, который принадлежит им по праву собственности. Если участок больше, то налог исчислят с площади, превышающей 600 кв. м.

По общему правилу, эти льготы предоставляют в беззаявительном порядке на основании данных из Соцфонда. Уточнить статус предпенсионера можно онлайн на портале Госуслуги, а также в отделении СФР.