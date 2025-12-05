С 1 января 2026 года АУСН появится в Волгоградской области

Компании и ИП из Волгоградской области смогут применять АвтоУСН. Этот режим позволяет не платить страховые взносы и НДС.

С 1 января 2026 года на территории Волгоградской области начнет действовать специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).

Перейти на АУСН могут компании и ИП, чей доход не превышает 60 млн рублей, остаточная стоимость средств не больше 150 млн рублей, а численность сотрудников не больше пяти.

Обязательное условие для перехода — нужно открыть расчетный счет в уполномоченном ФНС банке.

На АУСН доступно две ставки:

8% — с объектом налогообложения «доходы»;

20% — «доходы минус расходы».

Бизнесу не нужно сдавать отчетность, платить страховые взносы как за сотрудников, так и за себя, если это ИП, а еще не придется платить НДС.

«Налог при применении АвтоУСН рассчитывает налоговый орган, налоговым периодом признается месяц. Уведомление о необходимости уплаты налога направляется не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом», — сказано на сайте ФНС.

Платить налог на АУСН нужно каждый месяц, не позднее 25 числа.

