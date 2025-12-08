🚗 ГАИ не будет ужесточать требования к регистрации автомобилей с большим сроком эксплуатации

У Госавтоинспекции нет планов пересматривать требования к регистрации машин с увеличенным сроком эксплуатации.

В ГАИ опровергли информацию о том, что будут пересмотрены требования к регистрации транспорта с увеличенным сроком эксплуатации.

В законодательстве уже есть конкретный список оснований для регистрации транспортных средств и ее прекращения.

«Единственным критерием допуска транспортных средств к участию в дорожном движении вне зависимости от срока эксплуатации является уровень технического состояния и соответствия конструкции автомобилей установленным требованиям безопасности, которые подтверждаются в том числе по результатам проведенного в их отношении технического осмотра», — сказали в инспекции.

Также там добавили, что ГАИ не собирается вносить изменения в законодательство о регистрации транспортных средств, которые затронут собственников авто с увеличенными сроками эксплуатации.