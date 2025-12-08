42% руководителей уверены, что цифровизация освободит половину рабочего времени. Будет даже его избыток
Ассоциация менеджеров провела исследование среди российских управленцев и выяснила, что использование искусственного интеллекта кардинально изменит бизнес-процессы. В ближайшие 10 лет технологии позволят высвободить более половины рабочего времени. Результаты исследования есть у «Клерка».
В будущем возможно появление новой проблемы — избытка свободного времени у руководителей и ключевых специалистов. Основные факторы, которые на это повлияют:
автоматизация рутинных операций (за тот вариант проголосовал 41% участников опроса);
аутсорсинг непрофильных функций (37%);
распространение гибридного формата работы (32%);
использование CRM (31%);
рост производительности труда, связанный с применением ИИ и других новых технологий (27%).
42% респондентов уверены, что свободное время увеличится уже в ближайшие 10 лет, 10% считают, что его оптимизация произойдет через 10 и более лет. Каждый десятый допускает, что это наступит даже раньше — через 1-3 года. Еще 5% заявили, что управленцы в определенных отраслях уже добились свободных часов (5%).
Важно, что 58% убеждены, что цифровизация маловероятно обеспечит значительное высвобождение рабочего времени.
82% управленцев воспринимают дополнительное время, которое появится у сотрудников, как возможность обучения новому и тимбилдинга. 18% опасаются, что лишнее свободное время способно снизить мотивацию и профессиональные амбиции, а также нарастит напряженность в коллективе.
Комментарии15
Вот уж проблема так проблема.
Обучение конечно хорошо, но может тогда рабочий день строить исходя из занятости?
освободившееся рабочее время сотрудников можно направить на обучение и тимбилдинг,
так и напрашивается вопрос из сильно не приличного анекдота
- а это куда?
чё? даже мотивировать перестанут?
избыток свободного времени свободно же решается не добровольно-принудительными тимбилдингами, а четырехдневкой с сохранением того же заработка и увеличением дней отпуска) сотрудники сами решат, как им тимбилдить))) тогда , возможно, немного увеличится рождаемость)