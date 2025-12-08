42% руководителей уверены, что цифровизация освободит половину рабочего времени. Будет даже его избыток

Большинство управленцев считают, что освободившееся рабочее время сотрудников можно направить на обучение и тимбилдинг, а 18% боятся утраты мотивации.

Ассоциация менеджеров провела исследование среди российских управленцев и выяснила, что использование искусственного интеллекта кардинально изменит бизнес-процессы. В ближайшие 10 лет технологии позволят высвободить более половины рабочего времени. Результаты исследования есть у «Клерка».

В будущем возможно появление новой проблемы — избытка свободного времени у руководителей и ключевых специалистов. Основные факторы, которые на это повлияют:

автоматизация рутинных операций (за тот вариант проголосовал 41% участников опроса);

аутсорсинг непрофильных функций (37%);

распространение гибридного формата работы (32%);

использование CRM (31%);

рост производительности труда, связанный с применением ИИ и других новых технологий (27%).

42% респондентов уверены, что свободное время увеличится уже в ближайшие 10 лет, 10% считают, что его оптимизация произойдет через 10 и более лет. Каждый десятый допускает, что это наступит даже раньше — через 1-3 года. Еще 5% заявили, что управленцы в определенных отраслях уже добились свободных часов (5%).

Важно, что 58% убеждены, что цифровизация маловероятно обеспечит значительное высвобождение рабочего времени.

82% управленцев воспринимают дополнительное время, которое появится у сотрудников, как возможность обучения новому и тимбилдинга. 18% опасаются, что лишнее свободное время способно снизить мотивацию и профессиональные амбиции, а также нарастит напряженность в коллективе.