8026 ОК НДС на УСН Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Эксклюзив
Страховые взносы

Какие дополнительные тарифы пенсионных взносов 2026 и от чего зависят

Размер допвзносов на ОПС во многом зависит от результатов проведения специальной оценки условий труда.

Для плательщиков, которые не провели специальную оценку условий труда (СОУТ) тариф дополнительных страховых взносов на ОПС в 2026 такой:

  • 9% – выплаты сотрудникам на особо вредных производствах (список № 1);

  • 6% – выплаты сотрудникам, которые работают во вредных и опасных условиях труда (список № 2).

Результаты СОУТ могут снизить доптариф с учетом улучшения условий труда и изменения класса и подкласса условий труда:

  • опасный класс (подкласс 4) — доптариф 8%;

  • вредный класс (подкласс 3.4-3.1) — доптариф от 7 до 2%;

  • допустимый класс (подкласс 2) и оптимальный класс (подкласс 1) — доптариф 0%.

На эти моменты в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» обратила Любовь Котова — действительный государственный советник РФ 3 класса, Минфин.

Любовь Котова, эксперт IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет