Минтруд обновит перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних работников

Работы, где снижен вредный фактор исключат из перечня запрещенных для сотрудников моложе 18 лет.

Минтруд обновил перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 18 лет.

Проект приказа ведомства 5 декабря 2025 года размещен на портале проектов НПА.

Согласно ст. 265 ТК, сейчас запрещено применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.

Перечень таких работ утверждает Минтруд. Действующий перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда несовершеннолетних, утвержден постановлением кабмина от 25.02.2000 № 163 и содержит 2 198 видов работ из различных сфер деятельности.

Но Минтруд хочет по результатам анализа вредных факторов на существующих производствах составить новый перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. При этом те работы, где посредством модернизации производства вредный фактор снижен, из перечня уберут.

В обновленном списке содержится 67 видов работ, разделенных на группы по видам рисков. Это работы:

выполняемые независимо от вида экономической деятельности;

на которых имеются риски воздействия производственных химических факторов, веществ, в том числе промышленных аэрозолей;

на которых имеются риски воздействия производственных физических факторов;

на которых имеются риски воздействия производственных биологических факторов;

выполнение которых может причинить вред нравственному развитию работников в возрасте до 18 лет.

Планируется, что обновленный перечень вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Читайте в нашем мини-курсе: нужно ли платить НДФЛ за несовершеннолетнего работника.