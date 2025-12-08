Для женщин с детьми до 3 лет запретят устанавливать испытательный срок

Сейчас не устанавливают испытание для матерей с детьми до полутора лет. Льготу планируют расширить.

Кабмин поддержал законопроект, согласно которому для женщин с детьми до трех лет не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу.

Об этом говорится в отзыве Правительства, сообщает ТАСС.

Изменения хотят внести в ст. 70 ТК: сейчас льгота действует для матерей с детьми до полутора лет, ее хотят расширить.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве.

По мнению кабмина, сроки вступления закона в силу нужно установить либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования документа.

Законопроект ранее подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он написал, что воспитание ребенка до трех лет — период «чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности» для женщины, особенно при завершении декрета. А испытательный срок при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры. Это затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации.

Такая ситуация не только ущемляет трудовые права женщин с маленькими детьми, но и «может провоцировать скрытые формы дискриминации» — когда работодатель отказывает в трудоустройстве, не объясняя причин, уверен депутат.

Он предлагает установить срок вступления закона в силу – с даты его официального опубликования.

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке — узнайте из нашего разбора.