Остаток вычета по процентам предлагают переносить на другое жилье

Сейчас возврат НДФЛ с процентов по ипотеке действует только на один объект недвижимости.

Депутат Сергей Миронов предлагает разрешить переносить на следующее жилье остаток имущественного налогового вычета с процентов по ипотеке, если он не был полностью израсходован.

«Мы считаем нужным дать семьям возможность перенести образовавшийся остаток на другие объекты недвижимости до полного использования в пределах установленной величины вычета», — заявил парламентарий.

Сейчас максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры и еще 3 млн – с процентов по ипотеке.

При ставке НДФЛ 13% можно получить возврат налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. соответственно. То есть 650 тыс. рублей всего. Но в отличие от 260 тыс. рублей с покупки жилья, налоговый возврат с процентов по ипотеке действует только на один объект недвижимости.

Это приводит финансовым потерям, уверен Миронов.

«Семья, не выплатив полностью кредит, решает продать квартиру и приобрести взамен другую – более дорогую и большей площади. При этом люди не успели получить максимальный размер налогового вычета, но потеряли право продолжить получать этот вычет при приобретении новой квартиры», — пояснил депутат.

Также он предлагает увеличить размеры вычетов в 2,5 раза: лимиты установили в 2014 году, и они не учитывают значительный рост цен на жилье за последние 10 с лишним лет.

Рассказываем в мини-курсе — какие налоговые вычеты может получить ИП.