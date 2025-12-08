Депутаты не поддерживают запрет банкам владеть маркетплейсами

Маркетплейсы заставят обеспечивать равный доступ для всех игроков финансового рынка. Решение зависит от ФАС.

Госдума обсудила предложения запретить банкам владеть маркетплейсами, но эта инициатива не будет реализована.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Такие предложения звучали. На мой взгляд, судя по той дискуссии, в которой я участвовал, эта тема не была ключевой, то есть она не выходила на передний план. <...> Я думаю, что это решение не будет реализовано», — заявил депутат.

Он добавил, что маркетплейсы должны обеспечивать одинаковый и равный доступ к своей платформе для всех игроков финансового рынка.

«То есть не должны быть ангажированы банком, который получает преимущество, причем нерыночное преимущество при оказании финансовых услуг», — сказал Аксаков

На заседании Госдумы он обратился в ФАС с просьбой проверить действия маркетплейсов и банков. Теперь ФАС изучит сложившуюся ситуацию и вынесет решение.

«Если она вынесет решение, о котором я сказал, то есть уравнять права всех банков при взаимодействии с маркетплейсами, то тогда да — внесем изменения в законодательство, которые обяжут инфраструктуру предоставлять равные условия, в том числе тарифные, для всех участников финансового рынка», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что скидки должны действовать, если маркетплейсы считают, что таким образом они стимулируют приток граждан покупать товары и услуги, но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех.