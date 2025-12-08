Каждый пятый сотрудник планирует работать на новогодних каникулах

Большинство россиян собирается в начале 2026 года отдыхать дома, общаться с близкими, заниматься зимними видами спорта и просто выспаться.

21% россиян не собираются полноценно отдыхать в новогодние праздники, они будут работать по графику, без перерыва.

Тогда как 32% планируют провести большую часть каникул дома. Самые популярные варианты отдыха — общаться с близкими, играть с детьми, смотреть сериалы, читать, заниматься зимними видами спорта, отправиться на прогулку, сделать ремонт. Некоторые выбирают вариант совсем ничего не делать и хорошо выспаться. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

3% планируют поездки по России на Новый год. Популярные направления — Москва и Санкт-Петербург. За границу отправится 1% россиян, в основном они выбираются Таиланд, Египет и ОАЭ.

Провести праздники на даче хотят 5%, а гостях — 8%, а 25% еще не определились с местом.

Сотрудники, которые зарабатывают до 80 тыс. рублей в месяц выбирают отдыхать дома (37%) или в гостях (9%). Те, у кого доход больше 150 тыс. рублей, чаще отправляются на дачи (9%) и в путешествия (5%).