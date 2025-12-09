Для семей с детьми до трех лет могут ввести новый налоговый вычет

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают ввести новый социальный налоговый вычет для семей с детьми до трех лет – на детские товары, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату детских садов и услуг по присмотру и уходу за детьми.

Законопроект направили на заключение в Правительство. Изменения предлагается внести в ст. 219 НК.

Налогоплательщики при уплате НДФЛ по ставке 13% смогут вернуть 13% от расходов на товары и услуги для детей на максимальную сумму 150 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета составит 19,5 тыс. рублей, говорится в документе.

Действующие налоговые вычеты, в том числе на образование и спорт, совсем не актуальны для семей с маленькими детьми, считает один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.

«Малыши еще не ходят ни в секции, ни в кружки, ни в школы. А потому таким родителям необходим иной полноценный механизм поддержки, который позволит возвращать часть средств, затраченных на обеспечение ребенка всем необходимым», — пояснил он.

Принятие нормы обеспечит возвращение до 150 тыс. рублей в год в семейный бюджет. Это значимая сумма, которую можно будет потратить на отдых с ребенком, оздоровление или образование ребенка в будущем.