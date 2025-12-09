Как подтвердить нахождение за границей для налогового резидентства РФ

Налогоплательщики не обязаны уведомлять налоговую о пребывании за границей более 183 дней. Но при проверке налоговики могут запросить подтверждение.

Региональное УФНС напомнило, как можно подтвердить длительное нахождение за границей.

«Валютное законодательство не обязывает резидентов уведомлять налоговый орган о длительном пребывании за границей. Однако в рамках проверок налоговый орган вправе запрашивать подтверждающие документы на основании ст. 23 Федерального закона № 173‑ФЗ», — отметили налоговики.

Подтверждающими документами будут:

копии паспорта с отметками пограничного контроля о пересечении границы;

квитанции о проживании в гостинице;

миграционная карта;

табель учета рабочего времени;

другие документы, позволяющие установить фактическое местонахождение лица.

Об этом ФНС писала в письме от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@.

Скан-образы копий документов, отправленные через ЛК налогоплательщика, не нужно дополнительно заверять. Бумажные копии придется заверить подписью.

Статус налогового резидента РФ определяется исключительно по факту нахождения на территории страны (менее или более 183 дней в году).

Наличие иностранного гражданства или вида на жительство не лишает лица статуса налогового резидента РФ. Иных критериев для признания налогового резидентства НК не устанавливает.

Нужно заблаговременно собирать и сохранять документы, подтверждающие пребывание за границей, добавили инспекторы.