Для МСП могут в два раза увеличить численность работников по срочным трудовым договорам

Готовится законопроект об увеличении числа сотрудников на срочных договорах с 35 до 70 человек.

Минэкономразвития и Минтруд подготовили поправки в ТК, согласно которым лимиты сверхурочной работы увеличат до 240 часов, а малому и среднему бизнесу разрешат увеличить число сотрудников на срочных договорах.

Эта инициатива – часть комплекса мер по повышению гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда в стране, пишут «РИА Новости».

Так, предлагается разрешить субъектам МСП увеличить общую численность работников по срочным трудовым договорам с 35 до 70 человек.

Это поможет росту и укрупнению компаний, переходу их из категорий «микро» в малый, из малого в средний бизнес с минимизацией рисков резкого перехода на более жесткие системы налогообложения, считают авторы инициативы.

Изменения коснутся 62,6 тыс. компаний с численностью работников от 35 до 70 человек (1% от всех МСП), у которых занято 3,08 млн работников (16% от 19,1 млн наемных сотрудников МСП).

Повышение порога численности по персоналу для МСП, которым разрешено заключать срочные трудовые договоры, — это востребованный инструмент. Он актуален для проектной деятельности и сезонных работ. Так можно оперативно наращивать или уменьшать команду, считают в Центре стратегических разработок.

При этом срочный договор – более защищенная альтернатива, чем ГПХ или самозанятость, так как для работника действуют все гарантии ТК.