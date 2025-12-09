❗ ФНС назвала еще одно исключение по уплате страховых взносов за директора

За ИП-управляющего не нужно платить фиксированные страховые взносы с МРОТ в 2026 году.

Должно ли ООО начислять фиксированные страховые взносы, если в компании руководителем выступает управляющий – ИП, спросили в чате ФНС.

Положения Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе) не распространяются на ИП – управляющего, ответили налоговики.

Все ответы ФНС по страховым взносам за руководители собрали в нашем обзоре.