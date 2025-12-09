❔ Как учесть дебиторскую задолженность ИП при переходе с УСН на ОСНО
ИП в ноябре 2025 года превысил лимит по доходам на УСН и перешел на ОСНО. У покупателей ИП есть дебиторская задолженность перед ним, и возник вопрос – когда ставить ее в доход: при оплате от дебитора или в ноябре 2025 года.
У ИП на УСН и на ОСНО одинаковый метод признания доходов – кассовый. Поэтому доход будет учитываться по мере поступления денег, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Другие условия при переходном периоде будут только у организаций, переходящих на уплату налога на прибыль – потому что они используют метод начисления.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию