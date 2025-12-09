❔ Как учесть дебиторскую задолженность ИП при переходе с УСН на ОСНО

У индивидуального предпринимателя на упрощенке и на общей системе налогообложения будет кассовый метод признания доходов.

ИП в ноябре 2025 года превысил лимит по доходам на УСН и перешел на ОСНО. У покупателей ИП есть дебиторская задолженность перед ним, и возник вопрос – когда ставить ее в доход: при оплате от дебитора или в ноябре 2025 года.

У ИП на УСН и на ОСНО одинаковый метод признания доходов – кассовый. Поэтому доход будет учитываться по мере поступления денег, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Другие условия при переходном периоде будут только у организаций, переходящих на уплату налога на прибыль – потому что они используют метод начисления.