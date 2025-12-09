Россияне справились с викториной от ФНС по налоговым вычетам за лечение

Чтобы получить социальный налоговый вычет по НДФЛ после оплаты медицинских услуг, нужно подать 3-НДФЛ, а также справку из медучреждения. Это знает 80% участников опроса.

В чате ФНС прошла викторина, большинство участников которой верно ответили на вопросы про социальный налоговый вычет за лечение.

80% плательщиков точно знают, что для подтверждения права на вычет по лечению нужно подать декларацию 3-НДФЛ и справку об оказании медуслуг.

Но 18% считают, что достаточно одной справки, а 2% — только договора на оказание услуг.

48% людей точно знают, что за лечение можно получить вычет в размере 150 тыс. рублей.

Однако 32% думают, что максимальная сумма — 120 тыс., 7% ошибочно считают, что 110 тыс., а 13%, что можно вернуть только 50 тыс. рублей.

65% верно ответили на вопрос, допустимо ли в одной справке указание разных кодов лечения. Они выбрали правильный вариант — да, если коды относятся к одному периоду и одним лицам.

А 30% ошиблись, полагая, что в одной справке разные коды не нужны, поскольку для каждого кода надо получать отдельную справку. Также неправильно ответили 5% — что такие решения должны быть на усмотрении медицинской организации.